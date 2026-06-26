Toplotni talas u Srbiji donosi temperature do 40 stepeni i upozorenja RHMZ-a

Naslovi.ai pre 6 minuta
Toplotni talas u Srbiji donosi temperature do 40 stepeni i upozorenja RHMZ-a

Srbija je zahvaćena toplotnim talasom sa visokim temperaturama, tropskim noćima i upozorenjima za oprez do početka jula, dok Evropa beleži rekordne temperature i visoku vlažnost.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za period od 26. juna do 2. jula zbog toplotnog talasa sa maksimalnim temperaturama od 32 do 40 stepeni, uz tropske noći naročito u Beogradu. Očekuje se sunčano i veoma toplo vreme, sa lokalnim pljuskovima u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Insajder Insajder Telegraf Radio 021 Nova

Toplotni talas povećava rizik od šumskih požara i predstavlja opasnost za zdravlje, naročito za decu, starije i hronične bolesnike. Lekari savetuju izbegavanje direktnog izlaganja suncu i unos dovoljne količine tečnosti. Pressek Nova Blic Vreme Serbian News Media

Prognoze meteorologa ukazuju na nastavak toplog vremena sa temperaturama koje će lokalno dostići i 40 stepeni, dok se početkom jula očekuje osveženje i nestabilnije vreme. U nekim mestima, kao što je Kanjiža, već su zabeležene temperature blizu 39 stepeni. Evropa beleži jedan od najsnažnijih toplotnih talasa u istoriji sa temperaturama preko 44 stepena i rekordno visokom vlažnošću vazduha. Mondo Telegraf Ozon Nova

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