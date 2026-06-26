Toplotni talas u Srbiji i Evropi: Rekordne temperature i posledice klimatskih promena

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Srbija se suočava sa toplotnim talasom do 40 stepeni, dok Evropa beleži rekordne temperature i ozbiljne zdravstvene posledice.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za Srbiju zbog toplotnog talasa sa temperaturama do 40 stepeni, uz tropske noći i lokalne pljuskove u planinskim predelima. Očekuje se da talas traje do 2. jula, a početkom jula stiže osveženje sa pljuskovima i grmljavinom. Insajder Insajder Telegraf Radio 021 Nova Mašina Mondo

Toplotni talas povećava rizik od šumskih požara i predstavlja opasnost za zdravlje, naročito za decu, starije i hronične bolesnike. Lekari savetuju izbegavanje direktnog izlaganja suncu i unos dovoljne količine tečnosti. Pressek Nova Blic Vreme Serbian News Media

Evropa beleži jedan od najsnažnijih toplotnih talasa u istoriji, sa temperaturama koje prelaze 44 stepena i visokom vlažnošću vazduha. Zabeležene su ozbiljne zdravstvene posledice, uključujući povećan broj srčanih zastoja i smrtne slučajeve, kao i ekstremne vremenske uslove u više zemalja. Naučnici ističu da je ovaj talas gotovo nemoguć bez ljudskog uticaja na klimu. Mondo RTS Mondo Telegraf Ozon Nova