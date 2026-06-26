Australija u šesnaestini finala Svetskog prvenstva, Paragvaj na korak od nokaut faze

Fudbalska reprezentacija Australije plasirala se u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva, pošto je danas, u utakmici poslednjeg, trećeg kola Grupe D, u Santa Klari odigrala nerešeno protiv selekcije Paragvaja 0:0.

Selekcija Australije je tako ostvarila svoj drugi uzastopni plasman u nokaut fazu Svetskog prvenstva. Australija se u šesnaestinu finala plasirala sa drugog mesta na tabeli Grupe D sa četiri boda, isto koliko ima i trećeplasirani Paragvaj, od kog ima bolju gol-razliku. Paragvaj se nalazi na korak od plasmana u nokaut fazu kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih selekcija. Uz Australiju, u šesnaestinu finala se iz Grupe D i pre ovog kola plasirala selekcija