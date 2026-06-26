Benzin u narednih sedam dana skuplji za dva dinara, cena evrodizela nepromenjena

Newsmax Balkans pre 2 sata  |  Newsmax Balkans
Benzin u narednih sedam dana skuplji za dva dinara, cena evrodizela nepromenjena

Maksimalna maloprodajna cena evrodizela ostaće nepromenjena u narednih sedam dana i iznosiće 217 dinara za litar, dok će benzin biti skuplji za dva dinara i litar će koštati 193 dinara, objavilo je Ministarstvo unutrašnje i spoljašnje trgovine.

Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova. Ako poredimo sa prethodnom nedeljom, benzin je poskupeo za dva dinara, a cena evrodizela ostala je nepromenjena. Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.
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