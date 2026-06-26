OFAK produžio rok za pregovore o prodaji imovine Lukoila do 25. jula

Newsmax Balkans pre 1 sat  |  Newsmax Balkans
OFAK produžio rok za pregovore o prodaji imovine Lukoila do 25. jula

Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD produžila je licencu za pregovore o prodaji imovine ruske naftne kompanije Lukoli do 25. jula.

"Dozvola važi do 00.01 po vremenu istočne obale SAD 25. jula 2026. godine, pod uslovom da je izvršenje svakog takvog ugovora izričito uslovljeno dobijanjem posebnog odobrenja Kancelarije za kontrolu strane imovine", navodi se u dokumentu OFAK. Prethodna licenca važila je do 27. juna. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije Lukoilu u sklopu pritisaka na Moskvu da pristane na mirovne pregovore o Ukrajini. Prema izveštajima iz 2024. godine, imovina Lukolia vredi
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