RHMZ izdao upozorenje za celu Srbiju: Veoma visoke temperature do 2. jula, povećan rizik od požara

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da će Srbiju od danas do 2. jula zahvatiti toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 39 stepeni.

Toplotni talas, koji će u većem delu Srbije trajaće za vikend, kao i početkom sledeće sedmice. Maksimalna prognozirana temperatura danas će biti u intervalu od 32 do 36 stepeni, a zatim se u većini mesta očekuje od 35 do 39. Kako je objavljeno na sajtu RHMZ u 07.00 časova najviša temperatura od 24 stepena izmerena je na Paliću, u Somboru, Novom Sadu, Kikindi i Beogradu, dok je najniža temperatura izmerena u Sjenici - 13 stepeni. Pod narandžastim meteoalarmom su