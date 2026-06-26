Vučić dobio na poklon ikonu Svetog Lazara od Srba sa KiM koji su krenuli na skup 27. juna u Beogradu

Newsmax Balkans pre 1 sat
Vučić dobio na poklon ikonu Svetog Lazara od Srba sa KiM koji su krenuli na skup 27. juna u Beogradu

Više od 350 Srba sa severa Kosova, iz Kosovskog Pomoravlja i Gračanice stigli su u selo Oplanići kod Kraljeva, gde su prisustvovali otvaranju deonice Moravskog koridora, a potom nastavljaju put Beograda gde je najavljen skup 27. juna.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u selo Oplaniće kod Kraljeva, gde ga je dočekao veliki broj građana, među kojima i Srbi koji su jutros krenuli sa Kosova i Metohije za Beograd, kako bi prisustvovali skupu "Srbija jedna porodica" koji će biti održan u subotu. Vučića su dočekali i i ministar za javna ulaganja Darko Glišić i predsednik opštine Kraljevo. Predsednik Srbije izjavio je da će na skupu "Srbija, jedna porodica" koji će biti održan 27. juna početi
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