Kralj Čarls ne želi više da živi u Bakingemskoj palati
NIN pre 3 sata | Beta
Britanski kralj Čarls Treći dogodine neće živeti u Bakingemskoj palati u Londonu, po završetku desetogodišnjeg programa njenog renoviranja za 369 miliona funti (428 miliona evra), jer monarhija nastoji da poveća javni pristup toj istorijskoj zgradi, koja je bila centar kraljevskog života skoro 200 godina.
Kraljevski zvaničnici su naglasili da će kralj i kraljica Kamila nastaviti da rade iz te palate, koja će biti "ceremonijalni i operativni centar" monarhije, ali do kraja Čarlsove vladavine, kralj i kraljica će živetu u obližnjoj maloj palati "Klarens Haus". "Bakingemska palata jeste i ostaće sedište monarhije, krunski dragulj naših državnih zgrada", rekao je Džejms Čalmers, visoki kraljevski zvaničnik odgovoran za upravljanje kraljevim finansijskim poslovima.