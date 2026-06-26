Vučić o političkim rejtinzima: Izbori su jedino merilo

Izbori su jedino merilo, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na pitanje da prokomentariše rezultate istraživanja rejtinga stranaka koje je danas objavila agencija Faktor plus.

Vučić je to rekao na na svečanom otvaranju autoputa od Preljine kod Čačka do Adrana kod Kraljeva da će ceo Moravski koridor, sa preostalih 12 kilometara autoputa, biti završen do kraja godine. Vučić je rekao da će saobraćaj na novoj deonici od Preljine do Adrana krenuti sutra ujutru u 9 sati, a da se putarina neće plaćati do 1. jula. "Ja sam veoma srećan što niko nije ni tražio, niko nije ni sanjao da izgradimo auto-put do Kraljeva. O tome se čak nije ni pričalo.