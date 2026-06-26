Drama na vrhuncu u grupi F: Tri ekipe se bore za prvo mesto, svi žele da izbegnu Brazil

Nova pre 29 minuta
Drama na vrhuncu u grupi F: Tri ekipe se bore za prvo mesto, svi žele da izbegnu Brazil

Tri ekipe će se boriti za prvo mesto u grupi F na Svetskom prvenstvu, a rasplet svega možete da pratite na portalu Nova.rs.

Od 01.00 na teren će izaći reprezentacije Tunisa i Holandije, dok će u istom terminu igrati Švedska i Japan. Sastave reprezentacija možete pogledati ispod teksta: Krenuli smo, Holandija ima prvi napad na tom meču. Budite uz nas... Zbog toga će se voditi velika borba za prvo mesto, iako će prvoplasirani tim igrati protiv Maroka... Poštovani čitaoci, dobro došli na uživo prenos raspleta u grupi F na Mundijalu!
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