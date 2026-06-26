FIFA suspendovala državu zbog politike: Odluka doneta tokom Mundijala

FIFA je donela radikalnu odluku o suspenziji Fudbalskog saveza Nepala iz svog članstva, a zvanično obaveštenje o tome već je prosleđeno svim nacionalnim savezima širom sveta.

U pismu se precizira da kazna stupa na snagu odmah i da će važiti do daljeg. Ova rigorozna mera praktično znači potpunu međunarodnu izolaciju tamošnjeg fudbala. Reprezentacija Nepala i svi domaći klubovi gube pravo učešća u međunarodnim takmičenjima, utakmicama i turnirima. Pored toga, suspendovano je pravo korišćenja bilo kakvih programa razvoja, kurseva, edukacija i finansijskih sredstava koje obezbeđuju FIFA i Azijska fudbalska federacija (AFC). Krovna