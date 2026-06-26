INTERVJU Aleksandar Radić: Otišao sam iz Srbije zbog pritisaka, pratili su moju maloletnu ćerku i mene, a snimke objavljivali na Informeru

Vojni analitičar i novinar Aleksandar Radić napustio je Srbiju nakon što je otkriveno da su režimski mediji pratili i snimali njega i njegovu maloletnu ćerku. U prvom intervjuu nakon odlaska iz zemlje za Nova.rs govori o pritisku i kampanji koju protiv njega vodi Vojnobezbednosna agencija (VBA), komentariše položaj novinara u Srbiji i objašnjava zašto ne odustaje od tvrdnji o mogućoj upotrebi zvučnog oružja tokom protesta 15. marta.

Nakon što su policija i Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal pretresli njegov stan i kancelarije u okviru istrage koja se vodi zbog, kako se navodi, sumnje na krivična dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, Radić se našao pod do sada najžešćim udarom režimskih medija, ali i Vojnobezbednosne agencije. Pod izgovorom da je pod istragom zbog tvrdnji da je tokom protesta 15. marta 2025. godine upotrebljeno sonično oružje (zvučni top), protiv njega je