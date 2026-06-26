Istorija na Mundijalu: Kanada prvi domaćin prvenstva koji igra van svojih granica

Reprezentacija Kanade prvi put u istoriji izborila je plasman u nokaut fazu Svetskog prvenstva, ali je istovremeno postala i prvi domaćin Mundijala koji će eliminacioni meč igrati van granica svoje zemlje.

Poraz od Švajcarske 1:2 poslao je Kanadu u Los Anđeles, gde će u šesnaestini finala igrati protiv Južne Afrike. Pobeda ili remi protiv Švajcarske omogućili bi Kanađanima da ostanu u Vankuveru i nokaut fazu odigraju pred domaćom publikom. Za razliku od Kanade, druga dva domaćina Mundijala, Sjedinjene Američke Države i Meksiko, osvojili su prvo mesto u svojim grupama i nastaviće takmičenje u svojim državama. Selektor Kanade Džesi Marš pokušao je da pronađe pozitivnu