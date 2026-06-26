Milošević: Nišekspres ukida polaske zbog SNS mitinga. Treba da obezbede 130 autobusa za prevoz Vučićevih simpatizera

Poslanica i odbornica u Skupštini Niša Jelena Milošević iznela je tvrdnje da će zbog mitinga Srpske napredne stranke, koji se održava u subotu, 27. juna, biti redukovan gradski, prigradski i međugradski autobuski saobraćaj, jer je od Nišekspresa zatraženo da obezbedi oko 130 autobusa za prevoz učesnika skupa.

Milošević je na društvenim mrežama navela da su joj se prethodnih dana obraćali vozači Nišekspresa, koji tvrde da trpe pritiske, da ih primoravaju da voze duže od zakonom dozvoljenog vremena, kao i da u povratku sa mitinga izvlače vozačke kartice i skidaju TAG uređaje kako autobusi ne bi plaćali putarinu. Nišekspres ukida polaske zbog mitinga SNS Budući da su me kontaktirali vozači Nišekspresa prethodnih dana, rekli da trpe strašne pritiske, da ih teraju da voze