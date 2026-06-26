MUNDIJAL UŽIVO Legenda traži proširenje Mundijala, srpski fudbaler analizirao najlepšu akciju turnira

Nova pre 47 minuta
MUNDIJAL UŽIVO Legenda traži proširenje Mundijala, srpski fudbaler analizirao najlepšu akciju turnira

Na Svetskom prvenstvu je vreme za 16. dan turnira, a sledi rasplet u još tri grupe posle kojih će mnogo toga biti jasnije.

Utakmice počinju od 21 sat, kada je na programu rasplet u grupi I, gde se sastaju Francuska - Norveška i Senegal - Irak. Prvi meč je borba za prvo mesto, dok Senegal i Irak gaje nadu da kao trećeplasirani mogu dalje. Od dva sata posle ponoći sastaju se Španija i Urugvaj u derbiju grupe H, dok će u isto vreme na terenu biti i fudbaleri Zelenortskih Ostrva i Saudijske Arabije, koji takođe imaju šansu za prolaz u nokaut fazu. Za kraj dana 16. dana turnira, od pet sati
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