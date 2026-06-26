MUNDIJAL UŽIVO Legenda traži proširenje Mundijala, srpski fudbaler analizirao najlepšu akciju turnira

Na Svetskom prvenstvu je vreme za 16. dan turnira, a sledi rasplet u još tri grupe posle kojih će mnogo toga biti jasnije.

Utakmice počinju od 21 sat, kada je na programu rasplet u grupi I, gde se sastaju Francuska - Norveška i Senegal - Irak. Prvi meč je borba za prvo mesto, dok Senegal i Irak gaje nadu da kao trećeplasirani mogu dalje. Od dva sata posle ponoći sastaju se Španija i Urugvaj u derbiju grupe H, dok će u isto vreme na terenu biti i fudbaleri Zelenortskih Ostrva i Saudijske Arabije, koji takođe imaju šansu za prolaz u nokaut fazu. Za kraj dana 16. dana turnira, od pet sati