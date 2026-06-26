Revolucija u evropskoj košarci: Sprema se novi format, Evroliga uvela novo takmičenje

Upravni odbor Evrolige sastao se u petak, 26. juna, u Barseloni i doneo niz važnih odluka koje se tiču budućnosti evropske košarke.

Pored objavljivanja učesnika elitnog takmičenja za narednu sezonu, Evroliga je saopštila i kalendar utakmica, kao i novosti vezane za sistem takmičenja, ali i novi turnir. "Klubovi su potvrdili svoju posvećenost proširenju Evrolige na 24 tima za sezonu 2027/28. i složili se da nastave s procenom formata takmičenja koji bi se prilagodili ovom proširenju, uz očuvanje principa da svaki tim igra protiv svakog drugog i osiguravanje veće integracije unutar šireg