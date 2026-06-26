Uhapšene tri osobe zbog bacanja bombe na kuću u Nehruovoj ulici: Policija traga za još jednim saučesnikom

Nova pre 44 minuta
Uhapšene tri osobe zbog bacanja bombe na kuću u Nehruovoj ulici: Policija traga za još jednim saučesnikom

"Pripadnici policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, identifikovali su i uhapsili tri osobe, dok se za još jednom osobom traga, zbog sumnje da su 5. juna, aktivirali i bacili ručnu bombu na jednu porodičnu kuću u Nehruovoj ulici na Novom Beogradu", saopšteno je.

Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, uhapšen je E. M. (22), dok su N. L. (28) i B. L. (32) uhapšeni zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ista krivična dela u pomaganju. Takođe, sumnja se da je B. L. u prethodnom periodu koristio automobil sa nepripadajućim tablicama, zbog čega se sumnjiči i za izvršenje krivičnog dela posebni
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Uhapšen muškarac jer je od stranih državljana krao novac predstavljajući se kao policajac

Uhapšen muškarac jer je od stranih državljana krao novac predstavljajući se kao policajac

N1 Info pre 9 minuta
MUP podnosi krivičnu prijavu protiv Novosađanina kod kog je pronašla drogu i oružje

MUP podnosi krivičnu prijavu protiv Novosađanina kod kog je pronašla drogu i oružje

RTV pre 25 minuta
Uhapšene tri osobe osumnjičene za bacanje bombe na kuću na Novom Beogradu

Uhapšene tri osobe osumnjičene za bacanje bombe na kuću na Novom Beogradu

NIN pre 4 minuta
Uhapšena tri mladića zbog sumnje da su bacili bombu na kuću na Novom Beogradu, traga se za još jedniim osumnjičenim

Uhapšena tri mladića zbog sumnje da su bacili bombu na kuću na Novom Beogradu, traga se za još jedniim osumnjičenim

Newsmax Balkans pre 30 minuta
Uhapšen jer je u Beogradu od stranih državljana krao novac predstavljajući se kao policajac

Uhapšen jer je u Beogradu od stranih državljana krao novac predstavljajući se kao policajac

NIN pre 4 minuta
Pohapšeni bombaši sa novog Beograda Bacili kašikaru u Nehruovoj! Policija ih našla sa drogom i lažnim tablicama na automobilu…

Pohapšeni bombaši sa novog Beograda Bacili kašikaru u Nehruovoj! Policija ih našla sa drogom i lažnim tablicama na automobilu

Kurir pre 14 minuta
Epilog pokušaja ubistva Vuka Bajruševića - prve žrtve Zemunskog klana! Optužen Andrija (20) koji je rešetao vlasnika poznatog…

Epilog pokušaja ubistva Vuka Bajruševića - prve žrtve Zemunskog klana! Optužen Andrija (20) koji je rešetao vlasnika poznatog kafića!

Kurir pre 45 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Tužilaštvo

Sport, najnovije vesti »

Uhapšen muškarac jer je od stranih državljana krao novac predstavljajući se kao policajac

Uhapšen muškarac jer je od stranih državljana krao novac predstavljajući se kao policajac

N1 Info pre 9 minuta
MUP podnosi krivičnu prijavu protiv Novosađanina kod kog je pronašla drogu i oružje

MUP podnosi krivičnu prijavu protiv Novosađanina kod kog je pronašla drogu i oružje

RTV pre 25 minuta
Zvanično - Evroliga sa 20 timova, Bešiktaš novi rival Zvezde i Partizana

Zvanično - Evroliga sa 20 timova, Bešiktaš novi rival Zvezde i Partizana

RTS pre 14 minuta
Pariska policija zatražila otkazivanje atletskog mitinga Dijamantske lige: „Bezbednost sportista, trenera, volontera, navijača…

Pariska policija zatražila otkazivanje atletskog mitinga Dijamantske lige: „Bezbednost sportista, trenera, volontera, navijača i ostalih učesnika je prioritet“

Danas pre 10 minuta
Španija i Urugvaj u borbi za prvo mesto - Derbi koji odlučuje pobednika grupe

Španija i Urugvaj u borbi za prvo mesto - Derbi koji odlučuje pobednika grupe

Sportske.net pre 34 minuta