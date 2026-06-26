Uhapšene tri osobe zbog bacanja bombe na kuću u Nehruovoj ulici: Policija traga za još jednim saučesnikom

"Pripadnici policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, identifikovali su i uhapsili tri osobe, dok se za još jednom osobom traga, zbog sumnje da su 5. juna, aktivirali i bacili ručnu bombu na jednu porodičnu kuću u Nehruovoj ulici na Novom Beogradu", saopšteno je.

Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, uhapšen je E. M. (22), dok su N. L. (28) i B. L. (32) uhapšeni zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ista krivična dela u pomaganju. Takođe, sumnja se da je B. L. u prethodnom periodu koristio automobil sa nepripadajućim tablicama, zbog čega se sumnjiči i za izvršenje krivičnog dela posebni