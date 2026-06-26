Ulice zatvorene, izmenjene su i linije gradskog prevoza: Pripreme za SNS skup ispred Skupštine

Nova pre 31 minuta
Ulice zatvorene, izmenjene su i linije gradskog prevoza: Pripreme za SNS skup ispred Skupštine

Srpska napredna stranka organizuje miting u subotu 27. juna u Beogradu, na platou ispred Narodne skupštine, a pripreme su uveliko počele - sve okolne ulice su zatvorene, a izmenjene su i pojedine linije gradskog prevoza.

Kako javlja reporterka N1, najvažnija informacija za sve građane koji su se ujutrus uputili ka centru grada je ta da su okolne ulice u blizini Skupštine zatvorene za saobraćaj. Kako kaže, zatvoren je Bulevar kralja Aleksandra (od Takovske do Beogradske, sa svim poprečnim ulicama), Dečanska (od Vlajkovićeve do Nušićeve), Trg Nikole Pašića (od Terazija do Takovske), Kneza Miloša (od Kralja Milana do Takovske), Takovska (od Svetogorske do Kneza Miloša). Kako dodaje,
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Čučković: Beograd spreman za sutrašnji skup, obezbeđeno 60 cisterni sa vodom

Čučković: Beograd spreman za sutrašnji skup, obezbeđeno 60 cisterni sa vodom

Euronews pre 6 minuta
Do ponedeljka izmene javnog prevoza u Beogradu zbog skupa vladajuće stranke

Do ponedeljka izmene javnog prevoza u Beogradu zbog skupa vladajuće stranke

Insajder pre 1 sat
Čučković: Obezbeđeno 60 cisterni sa vodom pred sutrašnji skup ispred Skupštine, zatvara se i Brankov most

Čučković: Obezbeđeno 60 cisterni sa vodom pred sutrašnji skup ispred Skupštine, zatvara se i Brankov most

Insajder pre 51 minuta
Prva reakcija na zatvaranje ulica zbog skupa SNS

Prva reakcija na zatvaranje ulica zbog skupa SNS

Danas pre 1 sat
Do ponedeljka izmene u saobraćaju i javnom prevozu zbog skupa SNS u Beogradu

Do ponedeljka izmene u saobraćaju i javnom prevozu zbog skupa SNS u Beogradu

NIN pre 1 sat
Beograđani, obratite pažnju: Velike izmene u gradskom prevozu, neke linije potpuno ukinute (foto)

Beograđani, obratite pažnju: Velike izmene u gradskom prevozu, neke linije potpuno ukinute (foto)

Mondo pre 1 sat
Važno za Beograđane: Linije javnog prevoza promenile trasu, zatvoren deo centra Beograda – ovo je spisak izmena

Važno za Beograđane: Linije javnog prevoza promenile trasu, zatvoren deo centra Beograda – ovo je spisak izmena

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Srpska napredna strankaSNS

Društvo, najnovije vesti »

Snježana Milivojević: Oni koji imaju kvalitetan javni servis manje se okreću društvenim mrežama (2)

Snježana Milivojević: Oni koji imaju kvalitetan javni servis manje se okreću društvenim mrežama (2)

Cenzolovka pre 6 minuta
Petoro povređenih u pet udesa u Nišu

Petoro povređenih u pet udesa u Nišu

N1 Info pre 21 minuta
Hitna pomoć: Petoro povređenih u pet udesa u Nišu

Hitna pomoć: Petoro povređenih u pet udesa u Nišu

Insajder pre 16 minuta
Direktiva je stigla iz Titovog kabineta…

Direktiva je stigla iz Titovog kabineta…

Velike priče pre 31 minuta
Poginuo mladić, pao sa motora pa pregazio automobil

Poginuo mladić, pao sa motora pa pregazio automobil

Jugmedia pre 26 minuta