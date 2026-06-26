Ulice zatvorene, izmenjene su i linije gradskog prevoza: Pripreme za SNS skup ispred Skupštine

Srpska napredna stranka organizuje miting u subotu 27. juna u Beogradu, na platou ispred Narodne skupštine, a pripreme su uveliko počele - sve okolne ulice su zatvorene, a izmenjene su i pojedine linije gradskog prevoza.

Kako javlja reporterka N1, najvažnija informacija za sve građane koji su se ujutrus uputili ka centru grada je ta da su okolne ulice u blizini Skupštine zatvorene za saobraćaj. Kako kaže, zatvoren je Bulevar kralja Aleksandra (od Takovske do Beogradske, sa svim poprečnim ulicama), Dečanska (od Vlajkovićeve do Nušićeve), Trg Nikole Pašića (od Terazija do Takovske), Kneza Miloša (od Kralja Milana do Takovske), Takovska (od Svetogorske do Kneza Miloša). Kako dodaje,