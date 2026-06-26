Upustvo za vanredne situacije zbog ekstremnih temperatura u Srbiji - evo šta kaže Ministarstvo: Evo da li to znači da se skraćuje radno vreme
Nova pre 13 minuta
Kada Republički hidrometeorološki zavod izda saopštenje za crveni meteoalarm za celu zemlju ili za pojedine delove zemlje to znači, po definiciji RHMZ-a, da je vreme jako opasno, odnosno da su prognozirane vremenske pojave takvog inteziteta da mogu da izazovu veliku materijalnu štetu i da su opasne za bezbednost ljudi i životinja. Međutim, zakon Republike Srbije ne predviđa i nema definisanu temperaturnu granicu kojom se skraćuje radno vreme ili koje štiti radnike koji su direktno izloženi ekstremnim
Srbija je od 26. juna zvanično ušla u svoj prvi toplotni talas koji će trajati prema prognozi RHMZ-a do 1. jula. Očekuju se temperature do 40 u toku dana i tropske noći sa temperaturama do 25 stepeni Celzijusovih. Na primer RHMZ temperature meri dva metra iznad zemlje u belim meteorološkim kućicama koje su postavljene iznad travnate površine. Konkretno u Beogradu postavljene su na lokacijama Vračar, Surčin i Košutnjak. Problem je što dva metra iznad zemlje i