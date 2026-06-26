Upustvo za vanredne situacije zbog ekstremnih temperatura u Srbiji - evo šta kaže Ministarstvo: Evo da li to znači da se skraćuje radno vreme

Nova pre 13 minuta
Upustvo za vanredne situacije zbog ekstremnih temperatura u Srbiji - evo šta kaže Ministarstvo: Evo da li to znači da se…

Kada Republički hidrometeorološki zavod izda saopštenje za crveni meteoalarm za celu zemlju ili za pojedine delove zemlje to znači, po definiciji RHMZ-a, da je vreme jako opasno, odnosno da su prognozirane vremenske pojave takvog inteziteta da mogu da izazovu veliku materijalnu štetu i da su opasne za bezbednost ljudi i životinja. Međutim, zakon Republike Srbije ne predviđa i nema definisanu temperaturnu granicu kojom se skraćuje radno vreme ili koje štiti radnike koji su direktno izloženi ekstremnim

Srbija je od 26. juna zvanično ušla u svoj prvi toplotni talas koji će trajati prema prognozi RHMZ-a do 1. jula. Očekuju se temperature do 40 u toku dana i tropske noći sa temperaturama do 25 stepeni Celzijusovih. Na primer RHMZ temperature meri dva metra iznad zemlje u belim meteorološkim kućicama koje su postavljene iznad travnate površine. Konkretno u Beogradu postavljene su na lokacijama Vračar, Surčin i Košutnjak. Problem je što dva metra iznad zemlje i
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