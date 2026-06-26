VIDEO "Teški pregovori" Novaka i Sabalenke, pale brutalne prozivke: "Želiš da mi kažeš da si star"

Odavno je poznato prijateljstvo i bliskost Novaka Đokovića i Arine Sabalenke i da se sjajno zabavljaju i pred kamerama i iza kamera.

Sada se oboje nalaze u Londonu gde se spremaju za Vimbldon gde imaju velike ambicije. Novak pokušava da osvoji svoju 25. grend slem titulu, a na žrebu nije imao sreće, dok Sabalenka juri svoj prvi grend slem na travi u karijeri. Njihov susret u kompleksu Vimbldona pretvorio se u pravi šou koji su zabeležile i kamere. U pitanju je bio dogovor za snimanje videa za platformu Tik-tok i kanal Arine Sabalenke. "Snimićemo tri tik toka?", obavestila je Novaka Sabalenka.