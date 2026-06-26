Agronomski fakultet ponovo raspisao tender za novi paviljon

Ozon press pre 29 minuta
Agronomski fakultet ponovo raspisao tender za novi paviljon

Agronomski fakultet u Čačku raspisao je novi tender za izgradnju multifunkcionalnog regionalnog obrazovno-izložbenog paviljona, objekta namenjenog obrazovnim, promotivnim i izložbenim aktivnostima ove visokoškolske ustanove.

Na prethodni tender, raspisan početkom juna nije pristigla nijedna ponduda, te je taj postupak obustavljen. Procenjena vrednost nabavke, kao i u prvom postupku, iznosi 12,75 miliona dinara bez PDV-a. Planirano je da paviljon bude izgrađen u okviru kompleksa Agronomskog fakulteta, na katastarskoj parceli površine 59,57 ari u Čačku, na kojoj se već nalazi više fakultetskih objekata. Planirano je da paviljon bude izgrađen u okviru kompleksa Agronomskog fakulteta, na
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