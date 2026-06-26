Australija i SAD prošli dalje, Paragvaj čeka rasplet za nokaut fazu

Poznati učesnici nokaut faze iz grupe D

Fudbalska reprezentacija Australije plasirala se u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva, pošto je sinoć, u utakmici poslednjeg, trećeg kola Grupe D, u Santa Klari odigrala nerešeno protiv selekcije Paragvaja 0:0. Selekcija Australije je tako ostvarila svoj drugi uzastopni plasman u nokaut fazu Svetskog prvenstva. Australija se u šesnaestinu finala plasirala sa drugog mesta na tabeli Grupe D sa četiri boda, isto koliko ima i trećeplasirani Paragvaj, od kog ima