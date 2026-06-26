Britanski kralj Čarls platio porez skoro 15 miliona evra

Politika pre 3 sata
Britanski kralj Čarls platio porez skoro 15 miliona evra

Kralj dobrovoljno plaća porez na dohodak i porez na kapitalnu dobit na svaku prodaju privatne imovine iako nije obavezan

LONDON – Britanski kralj Čarls saopštio je danas da je za 2024-2025. godinu platio porez u iznosu od 12,9 miliona funti (14.97 miliona evra), čime je postao prvi monarh koji je otkrio iznos koji plaća za porez. Iznos poreza koji je platio kralj svrstao ga je među 100 najvećih poreskih obveznika u Velikoj Britaniji, prenosi Bi-Bi-Si. Kako su saopštili zvaničnici, kralj Čarls i kraljica Kamila će nastaviti da žive u Klarens Hausu, i neće se preseliti u Bakingemsku
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Britanski kralj Čarls za 2024-2025. godinu platio porez skoro 15 miliona evra

Britanski kralj Čarls za 2024-2025. godinu platio porez skoro 15 miliona evra

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