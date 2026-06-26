Evroliga menja format: više klubova i novi učesnik iz Turske

Politika pre 33 minuta
Evroliga menja format: više klubova i novi učesnik iz Turske

Bešiktaš će u eliti zameniti Monako

Evroliga će još sledeće sezone brojati 20 klubova, Bešiktaš će u eliti zameniti Monako, a od sezone 2027/28 takmičenje će se proširiti na 24 kluba, tvrdi dobro obavešteni litvanski košarkaški portal Basket Njuz. Kako tvrdi taj portal, ostalo je samo da čelnici Evrolige formalno potvrde prelazak Monaka u Evrokup zbog finansijske krize u klubu i imenovanje Bešiktaša kao naslednika „kneževa” u narednoj sezoni. Bešiktaš je poraženi finalista Evrokupa, ali je Burž
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