Rumunija podigla helikopter zbog napada dronovima blizu ukrajinske granice

Vazdušna uzbuna okončana posle pola sata

Rusija je jutros izvela novu seriju napada dronovima na civilne i infrastrukturne ciljeve u Ukrajini u blizini rečne granice sa Rumunijom, saopštilo je rumunsko Ministarstvo nacionalne odbrane. Nakon detektovanja vazdušnih ciljeva oko 31 kilometar istočno od grada Sulina, rumunsko ratno vazduhoplovstvo je u 3.57 časova podiglo helikopter IAR 330 Puma radi praćenja situacije u vazdušnom prostoru, preneo je Ađerpres. Nacionalni vojni komandni centar obavestio je