Rumunija podigla helikopter zbog napada dronovima blizu ukrajinske granice

Politika pre 49 minuta
Rumunija podigla helikopter zbog napada dronovima blizu ukrajinske granice

Vazdušna uzbuna okončana posle pola sata

Rusija je jutros izvela novu seriju napada dronovima na civilne i infrastrukturne ciljeve u Ukrajini u blizini rečne granice sa Rumunijom, saopštilo je rumunsko Ministarstvo nacionalne odbrane. Nakon detektovanja vazdušnih ciljeva oko 31 kilometar istočno od grada Sulina, rumunsko ratno vazduhoplovstvo je u 3.57 časova podiglo helikopter IAR 330 Puma radi praćenja situacije u vazdušnom prostoru, preneo je Ađerpres. Nacionalni vojni komandni centar obavestio je
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