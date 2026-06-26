Sviridenko: Obezbeđeno još 10 milijardi za Ukrajinu

Na konferenciji o Ukrajini u Gdanjsku potpisano 160 sporazuma

Na Konferenciji o obnovi Ukrajine u Gdanjsku, potpisano je 160 sporazuma koji su vredni preko 10 milijardi evra i koji podrazumevaju nova partnerstva u odbrambenoj industriji i energetskom sektoru, izjavila je premijerka Ukrajine Julija Sviridenko. „160 sporazuma koji su potpisani ove godine, vrednih preko 10 milijardi evra, rezultat su svakodnevnog rada predsednika Volodimira Zelenskog i celog ukrajinskog tima“, rekla je Sviridenko u objavi na Telegramu, prenosi