NIS od SAD zatražio novu licencu za operativno poslovanje

Pravo u centar pre 4 sati  |  Pravo u CENTAR
NIS od SAD zatražio novu licencu za operativno poslovanje

Naftna industrija Srbije (NIS) zatražila je od Kancelarije za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control – OFAC) Ministarstva finansija SAD novu posebnu licencu kako bi se kompaniji omogućilo nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti.

Ministarstvo finansija SAD izdalo je 16. juna posebnu licencu kojom se kompaniji NIS omogućava nastavak operativnih aktivnosti zaključno sa 1. julom 2026. godine. U novom zahtevu se ističe značaj kompanije NIS za uredno snabdevanje domaćeg tržišta i energetsku stabilnost Srbije i ukazuje na pregovore o promeni vlasničke strukture NIS-a za koje je OFAC u nekoliko navrata produžavao licencu, a poslednja je izdata sa važenjem do 1. jula tekuće godine. Rok za završetak
Otvori na pravoucentar.rs

Povezane vesti »

Stručnjak za energetiku: Srbija bi mogla da preuzme vlasništvo u NIS ako ne bude imala izbora, ta opcija se već razmatra

Stručnjak za energetiku: Srbija bi mogla da preuzme vlasništvo u NIS ako ne bude imala izbora, ta opcija se već razmatra

Newsmax Balkans pre 2 sata
NIS od SAD zatražio novu licencu za operativno poslovanje

NIS od SAD zatražio novu licencu za operativno poslovanje

Beta pre 4 sati
NIS od SAD zatražio novu licencu za operativno poslovanje

NIS od SAD zatražio novu licencu za operativno poslovanje

Serbian News Media pre 4 sati
NIS od SAD zatražio novu licencu za operativno poslovanje

NIS od SAD zatražio novu licencu za operativno poslovanje

Radio sto plus pre 4 sati
Nis podneo novi zahtev za licencu za operativni rad

Nis podneo novi zahtev za licencu za operativni rad

Newsmax Balkans pre 6 sati
NIS podneo novi zahtev američkom OFAC-u za produženje licence za rad

NIS podneo novi zahtev američkom OFAC-u za produženje licence za rad

Slobodna Evropa pre 7 sati
NIS od SAD traži novu licencu za operativno poslovanje, ističe 1. jula

NIS od SAD traži novu licencu za operativno poslovanje, ističe 1. jula

Radio 021 pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Office

Ekonomija, najnovije vesti »

Pet najskupljih projekata poskupelo za pet milijardi evra

Pet najskupljih projekata poskupelo za pet milijardi evra

Radar pre 25 minuta
Folksvagen planira da smanji broj zaposlenih za oko 15 odsto

Folksvagen planira da smanji broj zaposlenih za oko 15 odsto

Danas pre 5 sati
Dok traje borba za pehar, osveženje mora da bude spremno Za 55% zaposlenih pet-friendly kancelarija može biti razlog za…

Dok traje borba za pehar, osveženje mora da bude spremno Za 55% zaposlenih pet-friendly kancelarija može biti razlog za promenu posla NIKA CUP 2026 okuplja u Beogradu buduće generacije evropskog fudbala Ariel predstavlja The Big One – novu generaciju

Domino magazin pre 24 sata
Hocim novi vlasnik građevinske firme Rapid

Hocim novi vlasnik građevinske firme Rapid

Biznis i finansije pre 24 sata
Zašto Evropa teško podnosi aktuelni toplotni talas?

Zašto Evropa teško podnosi aktuelni toplotni talas?

Biznis i finansije pre 24 sata