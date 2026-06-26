Aleksandar Radić napustio Srbiju: "Objavili su snimke moje maloletne ćerke na televiziji"

Radio 021 pre 25 minuta  |  Beta
Aleksandar Radić napustio Srbiju: "Objavili su snimke moje maloletne ćerke na televiziji"

Vojni analitičar Aleksandar Radić izjavio je da je napustio zemlju nakon što su provladini mediji objavili video snimke njegovog praćenja na kojima je snimljena i njegova maloletna kćerka. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

"Na meti se našla moja kćerka koja za nekoliko dana puni 16 godina. U utorak 23. juna TV Informer je prikazao nju na snimcima praćenja, a tokom tog dana pustili su sveže snimke kako čekam u parku da ona završi neke obaveze. Šta učiniti kada je neprijatelja puno i ugroze vam dete? Otišli smo u inostranstvo", naveo je Radić u pisanoj izjavi agenciji Beta. On je dodao da je očekivao "udar Srpske napredne stranke i Vojno-bezbednosne agencije" ali da nije očekivao da će
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Aleksandar Radić napustio Srbiju, obrazložio zašto je to učinio

Aleksandar Radić napustio Srbiju, obrazložio zašto je to učinio

N1 Info pre 35 minuta
Radić: Napustio sam zemlju kada su objavili snimke moje maloletne kćerke na televiziji

Radić: Napustio sam zemlju kada su objavili snimke moje maloletne kćerke na televiziji

Insajder pre 30 minuta
Radić: Napustio sam zemlju, na meti se našla moja maloletna ćerka

Radić: Napustio sam zemlju, na meti se našla moja maloletna ćerka

Vreme pre 14 minuta
Radić: Napustio sam zemlju kada su objavili snimke moje maloletne kćerke na televiziji

Radić: Napustio sam zemlju kada su objavili snimke moje maloletne kćerke na televiziji

Nedeljnik pre 40 minuta
Aleksandar Radić napustio Srbiju, obrazložio zašto je to učinio: "Na meti se našla moja kćerka od 16 godina"

Aleksandar Radić napustio Srbiju, obrazložio zašto je to učinio: "Na meti se našla moja kćerka od 16 godina"

Nova pre 30 minuta
Aleksandar Radić napustio Srbiju

Aleksandar Radić napustio Srbiju

Danas pre 15 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

GoogleGuglSrpska napredna stranka

Društvo, najnovije vesti »

Aleksandar Radić napustio Srbiju: "Objavili su snimke moje maloletne ćerke na televiziji"

Aleksandar Radić napustio Srbiju: "Objavili su snimke moje maloletne ćerke na televiziji"

Radio 021 pre 25 minuta
Aleksandar Radić napustio Srbiju, obrazložio zašto je to učinio

Aleksandar Radić napustio Srbiju, obrazložio zašto je to učinio

N1 Info pre 35 minuta
Visoki savet tužilaštva raspisao konkurs za izbor više od 130 javnih tužilaca

Visoki savet tužilaštva raspisao konkurs za izbor više od 130 javnih tužilaca

Insajder pre 0 minuta
Valić Nedeljković: Povratak u REM samo uz garancije

Valić Nedeljković: Povratak u REM samo uz garancije

Insajder pre 25 minuta
Valić Nedeljković: Vratili bismo se u Savet REM-a, ali samo uz garancije

Valić Nedeljković: Vratili bismo se u Savet REM-a, ali samo uz garancije

N1 Info pre 5 minuta