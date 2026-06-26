Vučević o naprednjačkom skupu u Beogradu: To je narodno sabranje

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je da subotnji skup pred Vidovdan nije samo stranački događaj, već "narodno sabranje". Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Sa tog skupa će biti, kako je najavio, predstavljeni politički ciljevi, platforma i naziv liste. "Ne mogu da kažem da je to samo stranački događaj, jer će biti prisutni ljudi koji nisu članovi nijedne stranke, ljudi snažnih patriotskih uverenja, koji su zabrinuti za ono što je Srbija doživela i kroz šta je prošla", rekao je Miloš Vučević za RTS. Govoreći o raspisivanju izbora, Vučević je naveo da u narednim mesecima treba očekivati odluke nadležnih institucija.