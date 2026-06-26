Žreb za Vimbldon: Đoković protiv Vua na startu, Kecmanović na Sinera

Radio 021 pre 20 minuta  |  021.rs
Žreb za Vimbldon: Đoković protiv Vua na startu, Kecmanović na Sinera

Novak Đoković će na startu Vimbldona igrati protiv kineskog tenisera Vu Jibinga, dok će Miomir Kecmanović igrati protiv Janika Sinera, prvog na ATP listi. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Žreb nije bio naklonjen Đoković. Iako u prvom kolu igra protiv Vua, 99. tenisera na svetu, već u drugom kolu bi mogao da ga čeka duel sa Stefanosom Cicipasom. Ukoliko prođe i tu prepreke, u trećem kolu bi mogao da ga čeka duel sa Francuzom Ridnerkešom. U projektovanom žrebu bi u osmini finala igrao protiv Rubljova ili Fonseke, potom protiv Ožea Alijasima, dok bi u polufinalu mogao da igra protiv branioca titule Janika Sinera. Iako je polufinale i okršaj sa Sinerom
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