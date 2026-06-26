Đoković protiv Kineza Vua na startu Vimbldona, Kecmanović protiv Sinera

Radio sto plus pre 3 sata
Đoković protiv Kineza Vua na startu Vimbldona, Kecmanović protiv Sinera

Đoković, koji je postavljen za sedmog nosioca, nije do sada igrao protiv Vua.

Ako preskoči prvu prepreku, sedmostruki šampion trećeg grend slem turnira u sezoni će u drugom kolu igrati protiv boljeg iz meča Stefanos Cicipas – Ugo Gaston. Đoković bi u trećem kolu mogao da se sastane sa Arturom Rinderknešom, u četvrtom bi mogao da igra protiv Andreja Rubljova ili Žoaa Fonseke, a u četvrtfinalu protiv trećeg nosioca Feliksa Ože-Alijasima. On je na istoj strani žreba sa prvim igračem sveta, Italijanom Janikom Sinerom, što znači da bi to moglo
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