Vučić: Izbori uskoro, nova istraživanja pokazuju bolji rezultat za SNS

Rešetka pre 1 sat
Vučić: Izbori uskoro, nova istraživanja pokazuju bolji rezultat za SNS

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori biti održani uskoro i da najnovija istraživanja javnog mnjenja pokazuju bolji rezultat za Srpsku naprednu stranku nego u prethodnom periodu.

„Dobili smo nova istraživanja. Bolje je nego što je bilo, ali ja nikada nisam zadovoljan“, rekao je Vučić tokom susreta sa građanima u Inđiji, koji pešače ka Beogradu na skup „Srbija, jedna porodica“. On je ocenio da predstojeći izbori neće biti laki, ali je izrazio uverenje u podršku građana i snagu svoje stranke. Govoreći o skupu zakazanom za 27. jun ispred Doma Narodne skupštine, Vučić je poručio da građani treba da dođu zbog Srbije, a ne zbog političkih podela.
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