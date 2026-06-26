Za sat ipo od Kraljeva do Beograda: Sve spremno za istorijsko otvaranje Moravskog koridora - od sutra od 9 sati zvanično kreću vozila (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 1 sat
Za sat ipo od Kraljeva do Beograda: Sve spremno za istorijsko otvaranje Moravskog koridora - od sutra od 9 sati zvanično kreću…

Kraljevo – Deonica Moravskog koridora od Preljine do Adrana koju danas svečeno otvara predsednik Srbije, Aleksandar Vučić biće zvanično puštena u saobraćaj u subotu, 27. juna, u 9 časova.

Otvaranjem ove deonice menja se i režim odvijanja saobraćaja na području Preljine, dok će vozači od istog dana putarinu plaćati na novim naplatnim stanicama „Adrani“ i „Preljina – Čačak Istok“, saopštili su Koridori Srbije. Otvaranje ove deonice je mnogo više od saobraćajnice, jer ujedno znači privredni razvoj opština i gradova, posebno Čačka i Kraljeva koji će sada postati još bliži. - Danas je istorijski dan za Kraljevo, ali i za čitav Raški okrug i Srbiju.
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