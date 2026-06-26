Vučić: Uskoro izbori – dobili smo nova istraživanja, rezultati su bolji nego ranije

RTK pre 2 sata
Vučić: Uskoro izbori – dobili smo nova istraživanja, rezultati su bolji nego ranije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori biti uskoro i da su rezultati, prema najnovijim istraživanjima, bolji po SNS nego što su bili ranije. „Za nas će izbori biti mnogo teški, uskoro će, biće mnogo teški, ali ja verujem u snagu svih ovih ljudi, u njihovu volju.

Da vas ohrabrim, nisu loša istraživanja, valjda će biti bolja, videćemo“, rekao je Vučić u četvrtak uveče u Inđiji, gde se sastao sa građanima koji pešače ka Beogradu kako bi prisustvovali skupu “Srbija jedna porodica“ 27. juna. Na pitanje novinara da li može da otkrije šta kažu nova istraživanja, Vučić je rekao da ne može. „Ne mogu, ali dobili smo ih preksinoć. To smo radili i dobili sve. Bolje je nego što je bilo, ja nikad nisam zadovoljan. Znate, ljudi koji su
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