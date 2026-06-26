Izrael i Liban postigli okvirni sporazum; Hezbolah preti Bejrutu nakon vesti iz Vašingtona

RTS pre 57 minuta
Izrael i Liban postigli okvirni sporazum; Hezbolah preti Bejrutu nakon vesti iz Vašingtona

Izrael i Liban potpisali sporazum o prekidu vatre nakon pregovora u Vašingtonu. Benjamin Netanjahu poručio da će sporazum omogućiti Izraelu da zadrži prisustvo u tampon-zoni koju je uspostavio na jugu Libana. Poslanik Hezbolaha upozorio libanske vlasti da ne sprovode sporazum iz Vašingtona.

21:53 Rubio obrazložio šta je cilj sporazuma Američki državni sekretar Marko Rubio saopštio je da okvirni sporazum otvara put za Liban da povrati svoju suverenost, da se razoruža Hezbolah i razmontira njegova infrastruktura. Sporazum omogućava Izraelu da se vrati na svoje granice nakon što pretnja po njegove građane bude otklonjena, a istovremeno predviđa uspostavljanje trilateralne Vojne koordinacione grupe za Liban, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država,
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