Svečano otvaranje deonice auto-puta Adrani-Preljina; Vučić: Naplata putarine od 1. jula

Deonica auto-puta od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka, na Moravskom koridoru, svečano se otvara u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je poručio da je izuzetno srećan što će Čačak i Kraljevo biti spojeni, a da se putarina neće naplaćivati do 1. jula.

Vučić: Nova deonica dovodi fabrike, turiste i zbližava porodice, naplata putarine od 1. jula Predsednik Aleksandar Vučić je novinarima tokom obilaska nove deonice Moravskog koridora rekao da će deonica koja je završena dovodi fabrike, turiste i zbližava porodice u ovom delu Srbije. "Niko u Srbiji nije ni pomislio da ćemo imati autoput do Kraljeva. Radujem se otvaranju i izuzetno sam srećan što spajamo Čačak i Kraljevo, jer to menja sve za ljude u ovom kraju, donosi