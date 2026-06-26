Od subote iz Novog Pazara do Beograda za manje od tri sata

Dobra vijest i za građane Novog Pazara koji će od subote do Beograda stizati za nešto manje od tri sata.

Nova deonica Moravskog koridora od petlje Adrani do nove petlje Preljina biće puštena u saobraćaj u subotu, 27. juna, u 9 časova. Reč je o deonici dugoj 28,71 kilometar, na kojoj će se saobraćaj odvijati u punom profilu. Vozači koji iz pravca Čačka putuju ka Kraljevu i žele da se isključe sa auto-puta to će moći da učine na petlji Adrani, gde će ih saobraćajna signalizacija usmeravati ka traci za usporenje i naplatnoj stanici. U suprotnom smeru, vozila će se nakon