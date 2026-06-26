Put do mora postaje kraći: Počinje izgradnja važne saobraćajnice u Crnoj Gori

Kako je saopšteno iz Monteputa, događaj označava početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori i okupiće predstavnike Vlade Crne Gore, institucija, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta.

Monteput je sredinom januara, nakon sprovedene tenderske procedure u skladu sa pravilima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), izabrao konzorcijum Power China-Stecol-PCCD za izvođača za projektovanje i izgradnju deonice Mateševo-Andrijevica, piše eKapija. Ugovor je potpisan krajem februara, a njihova ponuda vredna je gotovo 694 miliona evra. Ova trasa, duga oko 23 kilometra, finansiraće se delom iz državne kase, kao i iz kredita EBRD od 200 miliona evra i