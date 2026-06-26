BLISKOISTOČNI SUKOB: IMO obustavila evakuaciju brodova iz Ormuskog moreuza; Kac: Izrael se protivi povlačenju iz bezbednosnih zona u Libanu

TEL AVIV - Nakon što je teretni brod pogođen projektilom kod obale Omana, Međunarodna pomorska organizacija (IMO) privremeno je obustavila evakuaciju brodova iz Ormuskog moreuza. IRGC upozorava komercijalne brodove da prilikom prolaska kroz moreuz koriste isključivo plovne rute koje je odobrio Iran. U Stejt departmentu održana završna runda pregovora između Libana i Izraela.

Spor oko plovnih ruta ostaje jedno od nerešenih pitanja nakon potpisivanja Memoranduma o razumevanju između SAD i Irana prošle nedelje. Iranska Revolucionarna garda (IRGC) upozorava komercijalne brodove da koriste isključivo plovne rute koje je odobrio Iran prilikom prolaska kroz Ormuski moreuz. Upozorenje je usledilo nakon što je Oman najavio novu tranzitnu rutu kroz moreuz, navodeći da je ona usaglašena sa Međunarodnom pomorskom organizacijom. Istovremeno,