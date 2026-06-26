BLISKOISTOČNI SUKOB: Izrael i Liban potpisali sporazum o prekidu vatre nakon pregovora u Vašingtonu

RTV pre 15 minuta  |  Tanjug
BLISKOISTOČNI SUKOB: Izrael i Liban potpisali sporazum o prekidu vatre nakon pregovora u Vašingtonu

VAŠINGTON,TEL AVIV - Pregovarači iz Izraela, Libana i Sjedinjenih Američkih Država potpisali su večeras trilateralni okvirni sporazum nakon pete runde diplomatskih pregovora u Vašingtonu radi okončanja izraelsko-libanskih sukoba.

"Ovo je početak početka. Pred nama je mnogo posla. Danas je napravljen prvi korak. Prvi korak je ponekad i najteži", rekao je američki državni sekretar Marko Rubio na ceremoniji potpisivanja, prenela je Al Džazira. Pregovori su nastavljeni i danas, iako je trebalo da budu završeni u četvrtak. Izraelski i libanski zvaničnici su negirali tvrdnje o povlačenju izraelskih snaga iz tampon zone na jugu Libana, nakon ranijih izveštaja da je Izrael povukao deo svojih trupa
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