Britanski kralj Čarls za 2024-2025. godinu platio porez skoro 15 miliona evra

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Britanski kralj Čarls za 2024-2025. godinu platio porez skoro 15 miliona evra

LONDON - Britanski kralj Čarls saopštio je danas da je za 2024-2025. godinu platio porez u iznosu od 12,9 miliona funti (14.97 miliona evra), čime je postao prvi monarh koji je otkrio iznos koji plaća za porez.

Iznos poreza koji je platio kralj svrstao ga je među 100 najvećih poreskih obveznika u Velikoj Britaniji, prenosi BBC. Kako su saopštili zvaničnici, kralj Čarls i kraljica Kamila će nastaviti da žive u Klarens Hausu, i neće se preseliti u Bakingemsku palatu, kako bi u toj palati, čije je renoviranje u toku, omogućili veći pristup javnosti. Princ od Velsa, Vilijam izjavio je da je platio 7,76 miliona funti (9 miliona evra) poreza u istom periodu, pokazuju podaci u
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