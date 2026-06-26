Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli porastao na oko 235.

KARAKAS - Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na oko 235, dok je više od 4.300 ljudi povređeno, izjavio je danas ministar zdravlja Karlos Alvarado.

Alvarado je za državnu televiziju rekao da su zdravstvene ustanove do četvrtka u 19 časova zbrinule više od 4.300 povređenih, od kojih je većina zadobila lakše povrede, ali da među njima ima i pacijenata sa teškim i umerenim povredama, preneo je CNN. Prema njegovim rečima, mnogima je bila potrebna hirurška intervencija. Zemljotresi jačine 7,5 i 7,2 stepena po Rihteru pogodili su tokom noći između srede i četvrtka Venecuelu. U zemlji je proglašeno vanredno stanje, a