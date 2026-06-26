Fudbaleri Ekvadora pobedili Nemačku za nokaut fazu SP, O. Slonovače nadigrala Kurasao

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Fudbaleri Ekvadora pobedili Nemačku za nokaut fazu SP, O. Slonovače nadigrala Kurasao

NJU DŽERSI/FILADELFIJA - Fudbalska reprezentacija Ekvadora plasirala se u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva, pošto je večeras u Ist Raderfordu pobedila selekciju Nemačke rezultatom 2:1 (1:1) u meču poslednjeg, trećeg kola grupe E.

Golove za Ekvador postigli su Nilson Angulo u 9. i Gonzalo Plata u 77. minutu. Jedini strelac za Nemačku bio je Liroj Sane u 2. minutu. Fudbaleri Obale Obale Slonovače savladali su u Filadelfiji reprezentaciju Kurasaa rezultatom 2:0 (1:0) u drugom meču trećeg kola grupe E. Oba gola za reprezentaciju Obale Slonovače postigao je Nikola Pepe u 7. i 64. minutu. Fudbaleri Nemačke su i pre poslednjeg kola obezbedili prvo mesto u grupi E. Nemačka je zauzela prvo mesto u
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Pobeda koja će se prepričavati: Bez promene pozicija u Grupi E, ali Ekvador ima razloga da slavi!

Pobeda koja će se prepričavati: Bez promene pozicija u Grupi E, ali Ekvador ima razloga da slavi!

Hot sport pre 1 sat
Ekvador šokirao Nemce i prošao dalje: Obala Slonovače lako s Kurasaom za nokaut fazu Mundijala

Ekvador šokirao Nemce i prošao dalje: Obala Slonovače lako s Kurasaom za nokaut fazu Mundijala

Dnevnik pre 1 sat
Ekvador pobedio Nemačku za nokaut fazu SP, Obala Slonovače nadigrala Kurasao

Ekvador pobedio Nemačku za nokaut fazu SP, Obala Slonovače nadigrala Kurasao

Newsmax Balkans pre 1 sat
Nemci izgubili i prošli kao prvi – kraj za „srpskog zeta“ i Kurasao

Nemci izgubili i prošli kao prvi – kraj za „srpskog zeta“ i Kurasao

Sputnik pre 1 sat
Nikolas Pepe odveo Obalu Slonovače u nokaut fazu Mundijala VIDEO

Nikolas Pepe odveo Obalu Slonovače u nokaut fazu Mundijala VIDEO

B92 pre 1 sat
Obala Slonovače nadigrala Kurasao za drugo mesto u grupi

Obala Slonovače nadigrala Kurasao za drugo mesto u grupi

Politika pre 35 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoEkvadorNemačkaFiladelfija

Sport, najnovije vesti »

Britanski rekord u sitne sate - Eliot Anderson je Sitijev!

Britanski rekord u sitne sate - Eliot Anderson je Sitijev!

Sportske.net pre 4 minuta
Crno-beli u poslednjem šeširu pred žreb za Ligu šampiona! Partizan posle 13 godina u elitnom takmičenju, evo kako izgledaju…

Crno-beli u poslednjem šeširu pred žreb za Ligu šampiona! Partizan posle 13 godina u elitnom takmičenju, evo kako izgledaju šeširi!

Kurir pre 30 minuta
Istorija na Mundijalu: Kanada prvi domaćin prvenstva koji igra van svojih granica

Istorija na Mundijalu: Kanada prvi domaćin prvenstva koji igra van svojih granica

Nova pre 9 minuta
Heroj Ekvadora: "Nas 26 je spremno da da život za sve ljude koji su uz nas"

Heroj Ekvadora: "Nas 26 je spremno da da život za sve ljude koji su uz nas"

B92 pre 25 minuta
UŽIVO Neka spektakl počne - igra se i u olujnom Kanzasu!

UŽIVO Neka spektakl počne - igra se i u olujnom Kanzasu!

B92 pre 30 minuta