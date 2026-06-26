Fudbaleri Ekvadora pobedili Nemačku za nokaut fazu SP, O. Slonovače nadigrala Kurasao

NJU DŽERSI/FILADELFIJA - Fudbalska reprezentacija Ekvadora plasirala se u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva, pošto je večeras u Ist Raderfordu pobedila selekciju Nemačke rezultatom 2:1 (1:1) u meču poslednjeg, trećeg kola grupe E.

Golove za Ekvador postigli su Nilson Angulo u 9. i Gonzalo Plata u 77. minutu. Jedini strelac za Nemačku bio je Liroj Sane u 2. minutu. Fudbaleri Obale Obale Slonovače savladali su u Filadelfiji reprezentaciju Kurasaa rezultatom 2:0 (1:0) u drugom meču trećeg kola grupe E. Oba gola za reprezentaciju Obale Slonovače postigao je Nikola Pepe u 7. i 64. minutu. Fudbaleri Nemačke su i pre poslednjeg kola obezbedili prvo mesto u grupi E. Nemačka je zauzela prvo mesto u