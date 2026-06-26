NIS podneo OFAK-u novi zahtev za dobijanje posebne licence za rad posle 1. jula

BEOGRAD - Naftna industrija Srbije zatražila je od Kancelarije za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija SAD novu posebnu licencu kako bi se kompaniji omogućilo nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti posle 1. jula, saopštio je danas NIS.

Ministarstvo finansija SAD izdalo je 16. juna posebnu licencu kojom se kompaniji NIS omogućava nastavak operativnih aktivnosti zaključno sa 1. julom 2026. godine. U zahtevu se ističe značaj kompanije NIS za uredno snabdevanje domaćeg tržišta i energetsku stabilnost Republike Srbije i ukazuje na pregovore o promeni vlasničke strukture NIS-a za koje je OFAK u nekoliko navrata produžavao licencu, a poslednja je izdata sa važenjem do 1. jula tekuće godine. OFAK je