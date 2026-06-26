Petković: Više od 350 Srba sa Kosova i Metohije došlo do Oplanića da podrže Vučića

RTV pre 9 minuta  |  Tanjug
Petković: Više od 350 Srba sa Kosova i Metohije došlo do Oplanića da podrže Vučića

OPLANIĆI - Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas u Oplanićima kod Kraljeva da je 350 Srba sa Kosova i Metohije, koji su jutros krenuli ka Beogradu kako bi došli na sutrašnji skup "Srbija - jedna porodica", došlo do Kraljeva kako bi podržali politiku predsednika Srbije Aleksandra Vučića i kako bi proslavili otvaranje deonice Moravskog koridora od Adrana do Preljine.

"Naša braća sa Kosova i Metohije, i iz centralnog Kosova, i iz Kosovskog Pomoravlja, i iz četiri opštine sa severa Kosova i Metohije, je došlo danas ovde da podrži predsednika Aleksandra Vučića i njegovu politiku razvoja Srbije. Ovde smo danas da proslavimo otvaranje važne deonice Moravskog koridora, koja je važna i za srpski narod sa Kosova i Metohije, a da onda svi zajedno nastavimo put Beograda, gde ćemo sutra svi na svenarodnom saboru u Beogradu najsnažnije
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