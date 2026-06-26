Prijemni na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu počinju danas i nastavljaju se u Beogradu,Novom Sadu i Nišu

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Prijemni na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu počinju danas i nastavljaju se u Beogradu,Novom Sadu i Nišu

KRAGUJEVAC - Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na Univerzitetu u Kragujevcu počinju danas i nastavljaju se prijemni ispiti na Univerzitetu u Beogradu, Univerzitetu u Nišu i Univerzitetu u Novom Sadu.

Prvi prijemni ispiti na Univerzitetu u Kragujevcu biće održani 26. juna na Prirodno - matematičkom fakultetu. Prema planu, Fakultet inženjerskih nauka prijemni će održati 29. juna i 1. jula, Agronomski fakultet 29. juna, Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo 30. juna, kao i Fakultet za hotelijerstvo i turizam i Fakultet pedagoških nauka. Pedagoški i Ekonomski fakultet u Kragujevcu prijemne ispite održaće 1. jula, Fakultet tehničkih nauka 1. i 2. jula održava
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