Prvi dan Arsenal festa obeležili The Cardigans i prvi festivalski nastup Jakova Jozinovića

KRAGUJEVAC - Prvo veče 16. Arsenal Festa opravdalo je očekivanja hiljada posetilaca koji su ispunili prostor Kneževog arsenala u Kragujevcu i uživali u programu na tri festivalske bine. Od power metala i kultnih hitova domaćeg rokenrola, preko bezvremenskog švedskog popa, pa sve do najtrđih rifova i intimnih kantautorskih nastupa, festival je još jednom pokazao zašto već 16 godina zauzima posebno mesto na regionalnoj muzičkoj mapi.

Program na Main Stage-u otvorila je finska Sonata Arctica, čiji je energičan nastup bio savršen uvod u festivalsko veče. Publika je potom dočekala legendarne Partibrejkerse, a Cane i njegov bend još jednom su potvrdili zašto decenijama važe za jedan od najvažnijih rok sastava ovih prostora. Jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri usledio je nakon toga, nastupom švedskih pop ikona The Cardigans. Njihovi bezvremenski hitovi pevali su se horski od prvog do