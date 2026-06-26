Prvi dan Arsenal festa obeležili The Cardigans i prvi festivalski nastup Jakova Jozinovića

RTV pre 2 sata  |  RTV
Prvi dan Arsenal festa obeležili The Cardigans i prvi festivalski nastup Jakova Jozinovića

KRAGUJEVAC - Prvo veče 16. Arsenal Festa opravdalo je očekivanja hiljada posetilaca koji su ispunili prostor Kneževog arsenala u Kragujevcu i uživali u programu na tri festivalske bine. Od power metala i kultnih hitova domaćeg rokenrola, preko bezvremenskog švedskog popa, pa sve do najtrđih rifova i intimnih kantautorskih nastupa, festival je još jednom pokazao zašto već 16 godina zauzima posebno mesto na regionalnoj muzičkoj mapi.

Program na Main Stage-u otvorila je finska Sonata Arctica, čiji je energičan nastup bio savršen uvod u festivalsko veče. Publika je potom dočekala legendarne Partibrejkerse, a Cane i njegov bend još jednom su potvrdili zašto decenijama važe za jedan od najvažnijih rok sastava ovih prostora. Jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri usledio je nakon toga, nastupom švedskih pop ikona The Cardigans. Njihovi bezvremenski hitovi pevali su se horski od prvog do
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Spektakularan početak Arsenal Festa: The Cardigans oduševili publiku i napravili konert za pamćenje

Spektakularan početak Arsenal Festa: The Cardigans oduševili publiku i napravili konert za pamćenje

B92 pre 10 minuta
Galerija fotografija – Arsenal Fest 2026 – Dan I – Kragujevac

Galerija fotografija – Arsenal Fest 2026 – Dan I – Kragujevac

Balkan Rock pre 55 minuta
Sjajna atmosfera prvog dana Arsenal festa – nezaboravan koncert The Cardigans

Sjajna atmosfera prvog dana Arsenal festa – nezaboravan koncert The Cardigans

RTK pre 3 sata
PRVI DAN ARSENAL FESTA OBELEŽILI THE CARDIGANS I PRVI FESTIVALSKI NASTUP JAKOVA JOZINOVIĆA

PRVI DAN ARSENAL FESTA OBELEŽILI THE CARDIGANS I PRVI FESTIVALSKI NASTUP JAKOVA JOZINOVIĆA

Glas Šumadije pre 4 sati
ARSENAL FEST: Prvi dan obeležili THE CARDIGANS i prvi festivalski nastup JAKOVA JOZINOVIĆA

ARSENAL FEST: Prvi dan obeležili THE CARDIGANS i prvi festivalski nastup JAKOVA JOZINOVIĆA

InfoKG pre 4 sati
U Kragujevcu počeo 16. Arsenal Fest, zvezda prve večeri švedska grupa The Cardigans

U Kragujevcu počeo 16. Arsenal Fest, zvezda prve večeri švedska grupa The Cardigans

N1 Info pre 4 sati
Prvi dan Arsenal Festa obeležili The Cardigans i prvi festivalski nastup Jakova Jozinovića

Prvi dan Arsenal Festa obeležili The Cardigans i prvi festivalski nastup Jakova Jozinovića

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ArsenalFinskaKragujevacFest

Zabava, najnovije vesti »

Parkirali se i otišli na plažu pa doživeli šok kad su se vratili! Scena sa Jadrana ostavila ljude u neverici: "Prvi red do…

Parkirali se i otišli na plažu pa doživeli šok kad su se vratili! Scena sa Jadrana ostavila ljude u neverici: "Prvi red do mora poprima novo značenje" (foto)

Blic pre 45 minuta
Pevač odbio da peva na tezgi za 100.000 evra, kasnije ga kolega ocinkario javno: "To je bre budala"

Pevač odbio da peva na tezgi za 100.000 evra, kasnije ga kolega ocinkario javno: "To je bre budala"

Blic pre 10 minuta
Lažni kustos za BURO. print: Ja sam, bukvalno, dete muzeja

Lažni kustos za BURO. print: Ja sam, bukvalno, dete muzeja

Buro pre 50 minuta
"Sećam se kad je pevao za 50 maraka" Era Ojdanić razotrkio svog kolegu, evo ko nije pristao da peva na svadbi za 100.000 evra

"Sećam se kad je pevao za 50 maraka" Era Ojdanić razotrkio svog kolegu, evo ko nije pristao da peva na svadbi za 100.000 evra

Kurir pre 5 minuta
Voditeljka je za 8 dana skinula 8 kilograma! Otkrila u čemu je tajna, pomenula je jednu salatu ali i strogu disciplinu

Voditeljka je za 8 dana skinula 8 kilograma! Otkrila u čemu je tajna, pomenula je jednu salatu ali i strogu disciplinu

Blic pre 15 minuta