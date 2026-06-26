Srbi sa KiM koji su krenuli na skup u Beograd stigli u Oplaniće kod Kraljeva

GRAČANICA, OPLANIĆI, KRALJEVO - Srbi sa Kosova i Metohije koji su jutros krenuli put Kraljeva kako bi podržali politiku predsednika Srbije Aleksandra Vučića, stigli su u selo Oplanići kod Kraljeva.

Srbi sa Kosova i Metohije nose baner "Kad Srbija pobeđuje Srbi sa KiM imaju budućnost", zastave Srbije i zastavu na kojoj piše "Zvečan je večan". Takođe su obučeni u majice na kojima piše "Srbi sa KiM uz Vučića" i pevaju "Oj Kosovo, Kosovo". Veliki broj meštana Oplanića i okolnih sela priredio im je svečani doček. Grupa Srba iz južne pokrajine na ovaj put se odlučila sa namerom, kako su naveli, da podrže predsednika Vučića, jer, kako ističu, on snažno podržava