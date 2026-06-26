Srbi sa KiM koji su krenuli na skup u Beograd stigli u Oplaniće kod Kraljeva

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
Srbi sa KiM koji su krenuli na skup u Beograd stigli u Oplaniće kod Kraljeva

GRAČANICA, OPLANIĆI, KRALJEVO - Srbi sa Kosova i Metohije koji su jutros krenuli put Kraljeva kako bi podržali politiku predsednika Srbije Aleksandra Vučića, stigli su u selo Oplanići kod Kraljeva.

Srbi sa Kosova i Metohije nose baner "Kad Srbija pobeđuje Srbi sa KiM imaju budućnost", zastave Srbije i zastavu na kojoj piše "Zvečan je večan". Takođe su obučeni u majice na kojima piše "Srbi sa KiM uz Vučića" i pevaju "Oj Kosovo, Kosovo". Veliki broj meštana Oplanića i okolnih sela priredio im je svečani doček. Grupa Srba iz južne pokrajine na ovaj put se odlučila sa namerom, kako su naveli, da podrže predsednika Vučića, jer, kako ističu, on snažno podržava
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Vučić dobio na poklon ikonu Svetog Lazara od Srba sa KiM koji su krenuli na skup 27. juna u Beogradu

Vučić dobio na poklon ikonu Svetog Lazara od Srba sa KiM koji su krenuli na skup 27. juna u Beogradu

Newsmax Balkans pre 25 minuta
Svečano otvorena deonica auto-puta Adrani-Preljina; Vučić: Naplata putarine od 1. jula

Svečano otvorena deonica auto-puta Adrani-Preljina; Vučić: Naplata putarine od 1. jula

RTS pre 1 sat
Vučić otvorio deonicu Moravskog koridora: Saobraćaj od Adrana do Preljine sutra od 9 časova, besplatno do 1. jula

Vučić otvorio deonicu Moravskog koridora: Saobraćaj od Adrana do Preljine sutra od 9 časova, besplatno do 1. jula

Euronews pre 1 sat
"U potpunosti je digitalizovan, sačuvaće hiljade života": Vučić otvorio deonicu auto-puta na Moravskom koridoru: "Ovo niko…

"U potpunosti je digitalizovan, sačuvaće hiljade života": Vučić otvorio deonicu auto-puta na Moravskom koridoru: "Ovo niko nije ni sanjao" (foto, video)

Blic pre 2 sata
Moravac, roboti i pešačenja: Kako teku pripreme za sutrašnji miting vlasti ispred Skupštine? (VIDEO)

Moravac, roboti i pešačenja: Kako teku pripreme za sutrašnji miting vlasti ispred Skupštine? (VIDEO)

Insajder pre 2 sata
Od subote iz Novog Pazara do Beograda za manje od tri sata

Od subote iz Novog Pazara do Beograda za manje od tri sata

RTV Novi Pazar pre 6 sati
"Kada je Srbija jaka, ima više projekata i finansijske podrške...": Grupa Srba krenula sa Kosova na Vučićev skup, svi…

"Kada je Srbija jaka, ima više projekata i finansijske podrške...": Grupa Srba krenula sa Kosova na Vučićev skup, svi izrecitovali napamet naučenu izjavu VIDEO

Nova pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićKosovoČačakSkupština SrbijeGračanicaMetohijaKosovo i MetohijaKraljevo

Politika, najnovije vesti »

MUP: Gasi se požar kod stanice Makiš, gore stari železnički pragovi

MUP: Gasi se požar kod stanice Makiš, gore stari železnički pragovi

Danas pre 2 sata
Vučić povodom zabrane ulaska Vučićeviću u Crnu Goru: Možda ćemo morati da pristupimo recipročnim merama

Vučić povodom zabrane ulaska Vučićeviću u Crnu Goru: Možda ćemo morati da pristupimo recipročnim merama

Danas pre 3 sata
Vučić o predizbornom istraživanju: Nama ne bi bilo lako da pobedimo, oponentima bi bilo još teže

Vučić o predizbornom istraživanju: Nama ne bi bilo lako da pobedimo, oponentima bi bilo još teže

Danas pre 2 sata
Đurić u autorskom tekstu za "Statecraft and Strategy": Najstariji prijatelj Amerike na Balkanu je ujedno i njen najvredniji

Đurić u autorskom tekstu za "Statecraft and Strategy": Najstariji prijatelj Amerike na Balkanu je ujedno i njen najvredniji

RTV pre 20 minuta
Emisija Signali o srpskoj ekonomiji, geopolitici i prilikama za razvoj

Emisija Signali o srpskoj ekonomiji, geopolitici i prilikama za razvoj

RTV pre 11 minuta