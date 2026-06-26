Vremeplov: Kod Soluna streljani Apis, Vulović i Malobabić

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Vremeplov: Kod Soluna streljani Apis, Vulović i Malobabić

BEOGRAD - Na današnji dan 1917. godine, u skladu s presudom vojnog suda, na Solunskom polju streljani su generalštabni pukovnik srpske vojske Dragutin Dimitrijević Apis i majori Ljubo Vulović i Rade Malobabić, osuđeni zbog atentata na regenta Aleksandra Karađorđevića. Apis je kao pripadnik tajne organizacije "Ujedinjenje ili smrt", poznate i kao "Crna ruka", bio glavni organizator "Majskog prevrata", odnosno oficirske zavere i ubistva kraljevskog para Aleksandra i Drage Obrenović, 1903. godine. U periodu

Danas je petak, 26. jun, 177. dan 2026. Do kraja godine ima 188 dana. 1541 - U obračunu španskih osvajača oko vlasti, u Limi je ubijen njihov vođa Fransisko Pisaro. On je 1532. sa samo 200 vojnika, na prevaru, zauzeo prestonicu Inka Kahamarku i zarobio cara Atahualpu, posle čega je Peru postao španska kolonija, a 1535. je osnovao Limu, kasnije prestonicu Perua. 1810 - Umro je francuski pronalazač Žozef Mišel Mongolfje, koji je s bratom Žakom Etjenom 1783.
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