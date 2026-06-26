Vučić najavio: Od proleća kreće izgradnja brze saobraćajnice prema Novom Pazaru

Sandžak press pre 53 minuta
Vučić najavio: Od proleća kreće izgradnja brze saobraćajnice prema Novom Pazaru

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas svečanom puštanju u saobraćaj deonice Adrani (Kraljevo)–Preljina na Moravskom koridoru, ističući da je reč o jednom od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u zemlji, koji će doprineti boljoj povezanosti centralne Srbije i bržem razvoju privrede.

Posebnu pažnju izazvala je njegova najava da će izgradnja brze saobraćajnice prema Novom Pazaru početi od proleća. – Već od proleća krećemo da gradimo brzu saobraćajnicu. To će dramatično približiti Novi Pazar, Rašku i Jarinje – poručio je predsednik. Vučić je dodao da će Moravski koridor povezati Rasinski, Raški i Moravički okrug, u kojima živi oko pola miliona ljudi, navodeći da se putovanje između Beograda i Kraljeva sada skraćuje na oko sat i 15 minuta, umesto
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